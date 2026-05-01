32. haftanın hakemleri!

LİGDE maçları yönetecek hakemler açıklandı. Samsunspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek G.Saray'ın karşılaşması, Reşat Onur Coşkunses'e verildi. Atama büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.
BUGÜN
17.00 Ç.Rizespor-T.Konyaspor:
Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş:
Abdullah Buğra Taşkınsoy
YARIN
20.00 Fenerbahçe-R.Başakşehir:
Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe:
Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray:
Reşat Onur Coşkunses
PAZAR
20.00 Z.Kayserispor-ikas Eyüpspor:
Mehmet Türkmen
20.00 H.Antalyaspor-C.Alanyaspor:
Atilla Karaoğlan
20.00 F. Karagümrük-ND Gençlerbirliği:
Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor:
Yasin Kol