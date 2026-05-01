32. haftanın hakemleri!

LİGDE maçları yönetecek hakemler açıklandı. Samsunspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek G.Saray'ın karşılaşması, Reşat Onur Coşkunses'e verildi. Atama büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

BUGÜN

17.00 Ç.Rizespor-T.Konyaspor:

Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş:

Abdullah Buğra Taşkınsoy

YARIN

20.00 Fenerbahçe-R.Başakşehir:

Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe:

Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray:

Reşat Onur Coşkunses

PAZAR

20.00 Z.Kayserispor-ikas Eyüpspor:

Mehmet Türkmen

20.00 H.Antalyaspor-C.Alanyaspor:

Atilla Karaoğlan

20.00 F. Karagümrük-ND Gençlerbirliği:

Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor:

Yasin Kol