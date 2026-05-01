Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 32. haftanın hakemleri!
Giriş Tarihi: 1.05.2026

  • ABONE OL

LİGDE maçları yönetecek hakemler açıklandı. Samsunspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek G.Saray'ın karşılaşması, Reşat Onur Coşkunses'e verildi. Atama büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

BUGÜN

17.00 Ç.Rizespor-T.Konyaspor:
Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş:
Abdullah Buğra Taşkınsoy

YARIN

20.00 Fenerbahçe-R.Başakşehir:
Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Göztepe:
Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Galatasaray:
Reşat Onur Coşkunses

PAZAR

20.00 Z.Kayserispor-ikas Eyüpspor:
Mehmet Türkmen
20.00 H.Antalyaspor-C.Alanyaspor:
Atilla Karaoğlan
20.00 F. Karagümrük-ND Gençlerbirliği:
Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor:
Yasin Kol

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA