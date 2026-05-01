Arda Turan’a büyük şok

Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında Shakhtar Donetsk evinde Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu ve turu zora soktu.
Polonya'da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibinin gollerini 1. dakikada Sarr, 58'de Kamada ve 84'te Larsen kaydetti. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna temsilcisinin tek sayısı ise 47'de Ocheretko'dan geldi.
Turun rövanş karşılaşması perşembe günü İngiltere'de oynanacak. Diğer maçta R.Vallecano, Strasbourg'u 1-0 yendi. Avrupa Ligi'nde sonuçlar:
Braga-Freiburg: 2-1, N.Forest-A.Villa: 1-0.