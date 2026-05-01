Bekir İrtegün: Buradaki kadronun korunması lazım!

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Vanspor FK'yı 3-1 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bekir İrtegün, 1. Lige veda ettiklerini belirterek, "Hatayspor artık 2. Lig'de devam ediyor. Umarım gelecek sezon takıma daha iyi sahip çıkılır." dedi.

İrtegün, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor FK'yi tebrik etti.

Sezonun son maçını oynadıklarını anlatan İrtegün, "Bugünkü galibiyeti güzel oyun ve gollerle almamızın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Hatayspor'un Trendyol 1. Lig'e veda ettiğini dile getiren İrtegün, şöyle konuştu:

"Hatayspor artık 2. Lig'de devam ediyor. Umarım gelecek sezon takıma daha iyi sahip çıkılır. Herkesin beklentisi bu. En azından Hatayspor'un 2. Lig'den de geriye gitmemesi için gönül verenlerin, bu camianın önde gelenlerinin takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Buradaki kadronun korunması lazım. Ben en başta oyuncularımı, sonra personeli tebrik ediyorum. En azından galibiyetle ayrılmamız taraftarımıza küçükte olsa bir hediye olsun. "

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise bugüne kadar çalıştığı arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

Kulübün genel kurul kararı aldığını ve bunun da 1 Haziran'da yapacağını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Mukavelem opsiyonlu olarak önümüzdeki sene de devam ediyor. Fakat ben kulübün bu seçim sürecinde, yeni seçilecek yönetimin daha sağlıklı ve özgün kararlar vermesi için bu opsiyonumu kullanmayı düşünmüyorum. Bu zamana kadar beraber çalıştığımız emekçi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."

