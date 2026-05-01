Beşiktaş’ta Jota Silva’dan Türkiye Kupası sözleri!

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 2-0 kazanan Beşiktaş'ta Jota Silva açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçına dikkat çeken Jota Silva, "Salı günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanmak adına bugün yapabileceğimiz en iyi şey, bu maçtan galip ayrılmaktı. Kupada tabii ki final oynamak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz kupa. Bunu başarabilmek için bugün 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Önümüzde oynayacağımız lig maçları var. Ligi kaçıncı sırada bitireceğimize bakmaksızın bu maçları oynamamız gerekiyor. Oynayan oyuncular açısından da hepimizin hazır olduğunu ve takıma katkı verdiğimizi göstermek çok önemliydi" dedi.

Beşiktaş'a katkı verdiği için mutlu olduğunu belirten Jota Silva, "Her futbolcu, oynadığı süre boyunca alabileceği maksimum süreyi almak ister. Bugün aslında takım olarak bu konuya iyi bir reaksiyon gösterdik. Bugün normalden farklı bir ilk 11 ile başladık. Hepimiz kulübe katkı verdiğimiz için mutluyuz" sözlerini dile getirdi.

