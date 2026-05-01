Bodrum FK’da hedef galibiyetle play-off avantajı

Maç öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Sezon bizim için güzel geçti. İnşallah seyircimizin önünde Sarıyer maçını bir galibiyetle tamamlayıp ligi bitireceğiz. Resmi olarak lig bitmemiş oluyor. Sarıyer maçıyla birlikte 5 tane daha maçımız olacak. Hedefimiz ilk günden beri hiç değişmedi. Özlediğimiz, Bodrum FK'nın gerçek yeri olan Süper Lig hedefimiz. Bunun için de çalışıyoruz. Geçen hafta zorlu deplasmandan güzel bir beraberlikle döndük. Çok keyifli çalışıyoruz, hava da güzel. Keyfimiz, morallerimiz yerinde. Bodrum inşallah son haftadaki Sarıyer maçını galibiyetin yanında cezalı ya da sakat oyuncu vermeden bitirir. Perşembe günü oynanacak play-off ilk maçına en iyi, en formda şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bu sene biliyorsunuz sakat ve cezalardan bayağı bir yara aldık. O yüzden son maçtaki arzum ve dileğim; hem galibiyet almak hem de cezalı ve sakat vermemek. Büyük ihtimalle içeride oynayacağımız rakibimiz Pendikspor olacak; son haftadaki puan durumlarına göre ya burada oynayacağız ya deplasmanda. İnşallah seyircimiz önünde ilk maçı kazanıp play-off'a galibiyetle girmek istiyoruz" dedi.

