CANLI | Süper Lig’de Gaziantep FK - Beşiktaş maçı!

Giriş Tarihi: 1.05.2026 17:43 Son Güncelleme: 1.05.2026 17:46

Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado, Maxim, Kozlowski, Camara, Lungoyi, Bayo.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan, Olaitan, Rashica, Jota, Mustafa Hekimoğlu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
