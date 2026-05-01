CANLI | Süper Lig’de Gaziantep FK - Beşiktaş maçı!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado, Maxim, Kozlowski, Camara, Lungoyi, Bayo.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan, Olaitan, Rashica, Jota, Mustafa Hekimoğlu.