Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı
Giriş Tarihi: 1.05.2026 11:17 Son Güncelleme: 1.05.2026 11:18

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı İtalyan Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan gitti.

İHA Futbol
Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri derbinin ardından yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı.

İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya burada taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, İtalyan teknik adam da onların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.

Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG #DOMENİCO TEDESCO

