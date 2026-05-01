Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Giriş Tarihi: 23.01.2024 19:47

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA
  • ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. RAMS Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesi, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak.

#TRENDYOL SÜPER LİG #FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #RAMS BAŞAKŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA