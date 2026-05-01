Fenerbahçe ile Başakşehir ligde 36. randevuda

Giriş Tarihi: 1.05.2026 11:35 Son Güncelleme: 1.05.2026 11:36

Ligde iki takım arasında oynanan 35 müsabakada, sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 20-11 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 36. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 35 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 55 golüne, turuncu-lacivertliler, 36 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 7'si lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı.

Bu maçlarda rakibini 7 kez mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 17 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 33 golüne Başakşehir 11 golle karşılık verdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
