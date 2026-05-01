Fenerbahçe’de Sidiki Cherif hayal kırıklığı yaşattı!

İSTENMEYEN ADAM EN-NESYRI İKİYE KATLADI

6 net pozisyondan yararlanamayan Cherif, maç başına 0.55 değerle sarı-lacivertli takımın en çok gol kaçıran oyuncusu ve ligin en kötü 5'inci forveti oldu. Kariyerinde üst düzey 36 karşılaşması bulunan 19 yaşındaki futbolcu, Youssef En-Nesyri'nin de yerini dolduramadı.

Fenerebahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Faslı santrfor, devre arasında N'Golo Kante tranferinde 15 milyon Euro'ya Al-İttihad'a satıldı. Suudi Arabistan'da tabelaya 7 gol yazdıran En- Nesyri, selefi Cherif'i ikiye katladı.

