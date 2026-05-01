Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Sidiki Cherif hayal kırıklığı yaşattı!
Giriş Tarihi: 1.05.2026 10:53 Son Güncelleme: 1.05.2026 10:54

Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine bağladı Sidiki Cherif, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

UĞUR ÇEM
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin kiralama ve bonservis bedeliyle beraber 22 milyon Euro'ya (4+18) kadrosuna kattığı Sidiki Cherif büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.

Yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarları sonucu 'Mutlaka alalım' diyerek ocak ayında transfer ettirdiği 19 yaşındaki santrfor, beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe'de 15 müsabakada ağları 3 kez bulabilen Cherif, kaçırdıklarıyla saç baş yoldurdu ve adeta rakibe çalıştı.

İSTENMEYEN ADAM EN-NESYRI İKİYE KATLADI

6 net pozisyondan yararlanamayan Cherif, maç başına 0.55 değerle sarı-lacivertli takımın en çok gol kaçıran oyuncusu ve ligin en kötü 5'inci forveti oldu. Kariyerinde üst düzey 36 karşılaşması bulunan 19 yaşındaki futbolcu, Youssef En-Nesyri'nin de yerini dolduramadı.

Fenerebahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Faslı santrfor, devre arasında N'Golo Kante tranferinde 15 milyon Euro'ya Al-İttihad'a satıldı. Suudi Arabistan'da tabelaya 7 gol yazdıran En- Nesyri, selefi Cherif'i ikiye katladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA