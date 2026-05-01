FIFA Başkanı Infantino: "İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak"

2025 FIFA YILLIK RAPORU ONAYLANDI

FIFA Kongresi, ayrıca, 2027-2030 dönemi için rekor düzeyde 14 milyar Dolar gelir öngören bütçeyi de içeren '2025 FIFA Yıllık Raporu'nu onayladı. Konu hakkında Infantino, "Şunu açıkça söyleyeyim ki (FIFA) İleriye Yönelik Program büyük bir etki oluşturdu. Son 10 yılda futbol gelişimine 5 milyar ABD doları yatırım yaptık. Yatırım yapmamız ve yatırım programlarımızı artırmamız son derece önemli. Ayrıca sizi temin ederim ki Forward için bir sonraki dönemde yatırım yaptığımız bu 2,7 milyar Dolar sadece başlangıç noktası, yaptığımız ve yapmak istediğimiz şeylerin sadece asgari düzeyi ve kesinlikle çok daha fazlasını da yapacağız" ifadelerini kullandı.



FİLİSTİN FUTBOL FEDERASYONU VE İSRAİL FUTBOL FEDERASYONU'NUN AÇIKLAMALARI

FIFA Kongresi'nde, Filistin Futbol Federasyonu (PFA) ve İsrail Futbol Federasyonu (IFA) tarafından yapılan açıklamalar da dinlendi. FIFA Başkanı Infantino, futbolu köprüler kurmak için kullanmanın önemini vurgulayarak, "İki federasyonunuzun da aynı hakları var. Kendi bölgelerinizde futbolu organize etme hakkı, ülkelerinizi uluslararası arenada temsil etme hakkı ve çocuklarınıza futbol sevgisi ve birbirlerine saygı aşılamak hakkı ve görevi" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör