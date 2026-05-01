Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub'dan "Acı çekiyoruz" çıkışı

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA'nın yıllık toplantısında, Başkan Infantino, konuşmalarını yapan iki ülke temsilcisini kürsüye yeniden davet etti.

Jibril Rajoub ve Basim Sheikh Suliman'ın tokalaşmasını isteyen Infantino'nun yaklaşık 2 dakika ikna etmeye çalıştığı Rajoub, "Acı çekiyoruz" diyerek kürsüden ayrıldı.

Kürsüye çıkan Infantino, "FIFA üyesi olan, aynı haklara, ödevlere ve yükümlülüklere sahip İsrail ve Filistinli iki temsilciye teşekkür etmeme izin verin. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. 211 ülkeyi, dünyanın tüm çocuklarını katılmaya davet edeceğimiz güzel bir 15 yaş altı turnuvamız yaklaşıyor, bunu onun için yapalım. Birlikte çalışalım, size söz veriyorum, tüm salonun desteğine sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

Rajoub salondaki yerine geçtiğinde çevresindekiler tarafından bir kez daha alkışlandı.