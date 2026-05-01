Galatasaray ile Samsunspor 66. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında avantaj elde den Galatasaray, RAMS Park'ta geçtiğimiz çarşamba günü taraftarlara açık olarak yaptığı antrenmanla da motivasyonunu daha yukarıya çekti.



66. RANDEVU

Samsunspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 65 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 44 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 141 golüne, Samsun ekibi 50 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynana maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.



