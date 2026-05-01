Hatayspor sezonu galibiyetle kapattı! Vanspor’u 3 golle geçti...

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip Hatayspor 3-1 kazanarak sezonu galibiyetle noktaladı.
Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Yasin Gezer, Kurtuluş Aslan
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Yılmaz Cin (Dk. 72 Deniz Aksoy), Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Melih Şen), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 88 Ersin Aydemir), Ensar Arslan (Dk. 87 Chaadaev), Mustafa Said Aydın (Dk. 63 Cemil Berk Aksu)
İmaj Altyapı Vanspor FK: Batıhan Gebecelioğlu, Hostikka, Aliou Traore, Junior, Regis, Alper Emre Demirol, Emir Bars, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk. 69 Mehmet Özcan), Muhammed Çoksu (Dk. 55 Faruk Can Genç)
Goller: Dk. 66 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 73 Yunus Azrak, Dk. 86 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Regis, Dk. 47 Traore, Dk. 75 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 44 Yunus Azrak, Dk. 68 Cemil Berk Aksu, Dk. 69 Emir Dadük (Atakaş Hatayspor)