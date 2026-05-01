İstanbulspor, 1. Lig’de sezonu 8 golle kapadı!

1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. İstanbulspor, Adana Demirspor'u 8-1'lik skorla mağlup etti.

İstanbulspor'un gollerini 8. dakikada Dijlan Aydın, 15. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 21 ve 65. dakikalarda Özcan Şahan, 28 ve 47. dakikalarda Cham, 73. dakikada Duhaney ile 80. dakikada Ömer Faruk Duymaz kaydetti. Adana Demirspor'da fileleri 41. dakikada Ahmet Bolat havalandırdı.

Adana Demirspor'da Ahmet Yılmaz, 78. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.