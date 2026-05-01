İstanbulspor, 1. Lig'de sezonu 8 golle kapadı!
Giriş Tarihi: 1.05.2026 19:13

İstanbulspor, 1. Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor karşısında 8-1 galip geldi.

1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. İstanbulspor, Adana Demirspor'u 8-1'lik skorla mağlup etti.

İstanbulspor'un gollerini 8. dakikada Dijlan Aydın, 15. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 21 ve 65. dakikalarda Özcan Şahan, 28 ve 47. dakikalarda Cham, 73. dakikada Duhaney ile 80. dakikada Ömer Faruk Duymaz kaydetti. Adana Demirspor'da fileleri 41. dakikada Ahmet Bolat havalandırdı.

Adana Demirspor'da Ahmet Yılmaz, 78. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor sezonu 52 puanla kapattı.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise -57 puanla son sırada sezonu noktaladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSTANBULSPOR #ADANA DEMİRSPOR #1. LİG

