Konyaspor’da Osman Demir’den Beşiktaş maçı sözleri!

Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Konyaspor'da yardımcı antrenör Osman Demir açıklamalarda bulundu.

Osman Demir bu maç öncesinde çok kısa sürede, zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadıklarını belirtti.

Demir, bu süreçte yıpranan oyuncular olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Salı günü İstanbul'da Beşiktaş ve Cumartesi günü ligde tekrar Fenerbahçe ile oynayacağız. Burada tabii bir programlama yapmamız gerekiyordu. Rize'ye daha az süre alan oyuncularımızla ve akademiden genç oyuncularımızla geldik. Oyuncularımızın mücadelesinden, ortaya koydukları karakterden ve performanstan mutluyuz. Güzel bir maç oldu, karşılıklı goller oldu. Hem Çaykur Rizespor adına hem bizim adımıza daha fazla goller olabilirdi. Genel manada bizim adımıza sevindirici olan diğer oyuncularımızı görmek oldu, onların mücadelesi de açıkçası bizi mutlu etti."

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakasında salı günü Beşiktaş ile oynayacaklarını hatırlatan Demir, "Neresinden bakarsanız bakın çok zor bir maç. Beşiktaş'la İstanbul'da oynuyorsunuz. Kolay değil ama şu demek değil ki biz de kolay teslim olacağız. Tamamıyla oraya hazırlanıyoruz, bu maçı unuttuk. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. İnşallah bizim adımıza iyi geçer diye düşünüyorum. Tabii ki de iki maçlık bir yol kaldı Avrupa için. Kolay mı? Değil elbette ama her şeyimizle oraya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör