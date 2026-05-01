‘Lig bitince operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin düzenlediği "Spor Hukuku" sempozyumuna katıldı. Futbolda bahis skandalıyla ilgili konuşan Sağlam, liglerin bitimiyle operasyonların devam edeceğini belirtti. Başsavcı Vekili Osman Sağlam şu ifadeleri kullandı: "Bu operasyonlar ilk defa bu kadar iradeli ve kapsamlı şekilde şu an ortaya konuyor. Üçüncü lige kadar yaptığımız araştırmada 500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi legal bahis oynadığını tespit ettik. İdari yaptırım ve cezalar bile bazılarına engel olamıyor. Bunların arasında dört büyüklerin idarecileri de var. Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek. Asıl problem Türk sporunda bahis problemi değil ahlak problemi. Herkesin bir şekilde bulaştığı bir problemi savcılığın bir soruşturmasıyla, bir mahkeme kararıyla çözmek çok zor. Bilinci aşılamaktan başka çaremiz olmadığını düşünüyorum."

