Recep Uçar: Şimdiden görüşmeler yapıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 yenen Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün itibarıyla averajla da olsa 8. sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda bitirmek istiyoruz" dedi.

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son haflarına yaklaştıklarını belirtti.

Kolay olmayan bir maç oynadıklarını anlatan Uçar, "Ligde son yedi maçın beşini kazanan ikisinde berabere kalan son üç maçını kazanan, Fenerbahçe'yi yenip kupada yarı finale kalan belki ligin en formda takımıydı Konyaspor." diye konuştu.

Uçar, kendi sahalarında oynadıkları son dört maçı da kazandıklarını ifade ederek, "Dolayısıyla bu galibiyet serimize bugün de bu maçı kazanarak devam etmek istiyorduk. O anlayışta, o ciddiyetle hazırlandığımız bir hafta. Biz ligi ilk sekizde bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla belki bu uğurda en büyük rakibimiz olan Konyaspor karşısında alınan çok ama çok değerli üç puandan dolayı en başta oyuncularımızın canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Uçar, maça iyi başladıklarını dile getirerek, "Futbolun içinde olan pozisyonlardan biriyle geriye düştük ama Allah'tan çabuk reaksiyon verdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıya daha iyi bir oyun iştahıyla başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Özellikle baskı sonrası Mebude ile bulduğumuz golle önce 2-1'e, sonra da Augusto'nun fantastik golüyle 3-1'e getirdiğimiz bir oyun. O bölümde tekrar pozisyonlar var. Farkı da arttırabilirdik ama arttıramadığımız bir oyun. 89'da o bölümleri daha iyi oynamamız lazım. Belki benim adıma en büyük dersler bu. Oyuncularımıza da söyledim. Son 1-2 dakikada her ne kadar heyecan yarattı bizde, 3-2'den sonra da bir tane de Bardhi'nin pozisyonu gibi pozisyon olsaydı da bizim adımıza çok canımızı yakardı ama şükürler olsun bugün bence çok değerli bir 3 puan aldık. Evimizde kazanmaya devam ettik. Ligin en formda olan takımlarından birini yendik. Çok değerli bir 3 puan. Ondan dolayı oyuncularıma tekrar yürekten kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Bugün itibarıyla averajla da olsa 8. sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda bitirmek istiyoruz."

Uçar, eski takımı Konyaspor'a ve teknik direktör İlhan Palut'a kalan haftalarda başarılar temennisinde bulundu.

Gelecek sezonla ilgili de bir planlama yaptıklarını da anlatan Uçar, şunları söyledi:

"Kiralık oyuncularımız var. Hepsiyle alakalı ben yönetime bu noktada belki Eyüpspor maçı, belki son Beşiktaş maçı sonrası bir rapor sunacağım. Ciddi anlamda çalışmalar da yapılıyor bir taraftan. Gerek kulüp tarafı, gerek bizler elimizden geldiğince bir dahaki seneyle alakalı şimdiden görüşmeler yapıyoruz. Umarım seneye, bu sene ligin ikinci yarısında yakaladığımız momentumu devam ettirip üzerine koyan, daha iyi hedefler için koşabilecek, bu şehirde yaşayan herkesi mutlu edebilecek bir Rizespor oluşturabiliriz. Bunun için de biz elimizden geleni yapacağız."

