Son dakika haberi: Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında hata yapmadı! Türkiye Kupası öncesi moral topladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma Gaziantep Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy görev aldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mustafa Savranlar üstlendi.
VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev aldı.
Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında 2-0'lık skorla galip geldi.
Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Tiago Djalo ile 22. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltti. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.
Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş, önümüzdeki hafta içi Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ardından Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Mujakic, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Maxim, Camara, Sorescu, Bayo.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan, Olaitan, Cengiz Ünder, Jota, Mustafa Hekimoğlu.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.
8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
18. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan içeri girerek yaptığı sert vuruş kaleci Zafer Görgen de kaldı.
21. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Jota Silva, kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada topun başına geçen Asllani meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.
35. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Jota Silva'nın şutunda top, kaleci Zafer Görgen de kaldı.
41. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Bayo'nun yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.