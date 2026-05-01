Son dakika haberi: Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında hata yapmadı! Türkiye Kupası öncesi moral topladı

Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Tiago Djalo ile 22. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltti. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.

Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş, önümüzdeki hafta içi Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ardından Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak.

Gaziantep FK - Beşiktaş: 0-2

Goller: 8' Tiago Djalo, 22' Kristjan Asllani (P)