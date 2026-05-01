Yasin Özcan: Fiziksel eksikliğim var!

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 2-0 kazanan Beşiktaş'ta Yasin Özcan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yasin Özcan, "İlk yarıya bence çok güzel başladık. İlk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadık ama ikinci 45 dakika birazcık durgun başladık. Rakibe çok pozisyon verdik, bir sürü gol fırsatı yakaladılar. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor ve bunun için çalışacağız" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Yasin Özcan, "İlk yarı kendimi iyi olarak gördüm ama ikinci devre onun aksine bayağı bir fiziksel eksikliğim var. İkinci yarı çok yorgun oynadığımı düşünüyorum. Bu fiziksel eksiklikle, maç oynamamamla alakalı ama bu kesinlikle bahane değil. En iyi şekilde çalışıp 90 dakika yüzde yüz oynamak için her şeyi yapacağım" cevabını verdi.

