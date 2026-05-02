4. şampiyonluğa 4 değişiklik

Üst üste 4. şampiyonluğa koşan Galatasaray
'da 23 Mayıs'ta seçim gerçekleşecek. Yeniden aday olan başkan Dursun Özbek
, yönetiminde 4 değişikliğe gitti. İbrahim Hatipoğlu, Niyazi Yelkencioğlu, Ece Bora ve Timur Kuban yerine yeni listeye Abdullah Kavukcu
, Özen Kuzu
, Burak Kutluğ ve Mecit Mert Çetinkaya dahil edildi. Futboldan sorumlu Abdullah Kavukcu, Sportif A.Ş'den Yönetim Kurulu'na geçti ve yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapacak. İşte Özbek'in yeni yönetim listesi:
Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu, Bora Bahçetepe, Ozan Bingöl, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.