4. şampiyonluğa 4 değişiklik

Giriş Tarihi: 2.05.2026

Üst üste 4. şampiyonluğa koşan Galatasaray'da 23 Mayıs'ta seçim gerçekleşecek. Yeniden aday olan başkan Dursun Özbek, yönetiminde 4 değişikliğe gitti. İbrahim Hatipoğlu, Niyazi Yelkencioğlu, Ece Bora ve Timur Kuban yerine yeni listeye Abdullah Kavukcu, Özen Kuzu, Burak Kutluğ ve Mecit Mert Çetinkaya dahil edildi. Futboldan sorumlu Abdullah Kavukcu, Sportif A.Ş'den Yönetim Kurulu'na geçti ve yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapacak. İşte Özbek'in yeni yönetim listesi: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu, Bora Bahçetepe, Ozan Bingöl, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

