Abdülkerim Bardakcı: Sadece şampiyonluğa odaklandık!

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "İlk yarı oyun ortadaydı. İkinci yarı başında pozisyonlar yakaladık, atsak farklı olacaktı. Şanssız bir kartla 10 kişi kaldık. Samsunspor'u tebrik ederim. Allah'ın izniyle haftaya kendi stadımızda şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.

Şampiyonluğa odaklandıklarını belirten Abdülkerim Bardakcı, "Biz sadece şampiyonluğa odaklandık. Burada kutlamayı çok istiyorduk taraftarımızla birlikte. Olmadı, nasip olmadı ama haftaya kutlayacağız" şeklinde konuştu.

