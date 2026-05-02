Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdülkerim Bardakcı: Sadece şampiyonluğa odaklandık!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 22:58

Abdülkerim Bardakcı: Sadece şampiyonluğa odaklandık!

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Samsunspor maçından sonra konuştu.

Abdülkerim Bardakcı: Sadece şampiyonluğa odaklandık!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "İlk yarı oyun ortadaydı. İkinci yarı başında pozisyonlar yakaladık, atsak farklı olacaktı. Şanssız bir kartla 10 kişi kaldık. Samsunspor'u tebrik ederim. Allah'ın izniyle haftaya kendi stadımızda şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.

Şampiyonluğa odaklandıklarını belirten Abdülkerim Bardakcı, "Biz sadece şampiyonluğa odaklandık. Burada kutlamayı çok istiyorduk taraftarımızla birlikte. Olmadı, nasip olmadı ama haftaya kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #GALATASARAY #ABDÜLKERİM BARDAKCI #SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkerim Bardakcı: Sadece şampiyonluğa odaklandık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA