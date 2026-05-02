Amedspor taraftarı, Süper Lig yolundaki maçı dev ekrandan izledi!

Seyfullah Tari de, "Bize bu gururu yaşatan futbolcularımız olmak üzere tüm kulüp üyelerine teşekkür ediyorum. Amed bu maçı ezelden bekliyordu, 16 yıllık hasret sona erdi ve Süper Lig'deyiz." dedi.

Esra İpek ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, "İşte Amed, işte taraftar. İşte Amed'in gözü. Bu taraftar öyle bir şey yaptı ki kendi oyuncularını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Şu anı görüyorsunuz zaten. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bu arada maçın tamamlanmasının ardından çok sayıda taraftar, araçlarıyla takımlarının Süper Lig çıkmasını kutlamak için konvoylar oluşturarak, tur atmaya başladı.

Kentin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar takımlarının Süper Lig'e çıkmasının sevincini havai fişeklerle kutladı.

Amedspor, Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı.

