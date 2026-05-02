Amedspor’un Süper Lig’e çıkması Diyarbakır’da coşkuyla kutlandı!

Araçlarıyla şehirde tur atan taraftarlar, kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kentte taraftarların kutlaması devam ediyor.

Öte yandan kutlamalar sırasında yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Amedspor Kulübü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün milyonların özlemle beklediği şampiyonluğa ulaşmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Dört bir yanda başlayan kutlamaların, birlik ve coşku içerisinde devam etmesini temenni ediyoruz. Bu anlamlı sevinci paylaşırken, kutlamalar sırasında kimseye zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmasını, özellikle araç kullanırken ve kutlama yaparken gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Hep birlikte, sorumluluk bilinciyle ve örnek bir şekilde kutlayalım."

