Giriş Tarihi: 2.05.2026 22:59

Amine Harit: Kalp kırıcı bir mağlubiyet oldu

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i 3-1 yendiği maçta fileleri havalandıran Amine Harit, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

Başakşehir forması giyen Ömer Ali Şahiner ve Amine Harit 3-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe maçı final maçlarındandı, doğru oynamamız gerekiyordu. Bizim kalitemize yakışmayan hatalar yaptık. Kalp kırıcı bir mağlubiyet oldu. Beşinci olmak için elimizdeki avantajı verdik. Bırakacak değiliz, ayağa kalkacağız ve en iyi şekilde ligi bitirmek için mücadele edeceğiz. Devre arası öncesi 1-1 yaptık, bu iyiydi. Çok fazla şans bulduk ama Fenerbahçe gibi bir rakibe çok fazla hata yaptık. Böyle bir maçı kazanmak çok zor."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

