Bayern Münih’ten Eren Dinkçi ve kız arkadaşına destek!

Alman devi Bayern Münih'ten anlamlı bir hareket geldi. Bavyera ekibi, lösemi teşhisi konan Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya desteğini duyurdu.

Bavyera ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, "Bir oyundan daha fazlası. Hayat kurtarma fırsatı. Hemen kaydolun. Fark yaratın." mesajıyla yıldız futbolcuların yer aldığı bir video paylaşıldı.

Paylaşımda Bundesliga'da bugün oynanacak Bayern Münih-Heidenheim maçı öncesi futbolseverler, kök hücre bağışı için kayıt yaptırmaya davet edildi.

Freiburg'dan devre arasında kiralık olarak Heidenheim'a giden 24 yaşındaki kanat oyuncusu Eren, 11 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

