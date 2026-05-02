Beşiktaş kendine geldi

TARİHİ KÂBUS BİTTİ
Beşiktaş
son 4 lig maçında diş geçiremediği G.Antep'i sonunda devirmeyi başardı. Kara Kartal, 2 yenilgi ve 2 beraberliğin ardından dün kazanıp seriyi bozdu. Öte yandan Beşiktaş, lig tarihindeki en kötü deplasman serilerinden birini de bitirdi. Düne kadar G.Antep'te oynanan son 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alınmıştı.
DJALO KORKUTTU
Beşiktaş'ta gol bulan Djalo, 80. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Portekizli oyuncu, bir pozisyon sonrası beyin sarsıntısı geçirdiği için kenara alındı. Yerine Agbadou girerken Djalo, kontroller için hastaneye götürüldü.
JOTA'DAN YÖNETİME MESAJMESAJ
Kiralık olarak alınan Jota Silva
, Sergen Yalçın
'ın gözüne giremedi ancak sahaya çıktığı maçlardaki katkısı da gözden kaçmadı. Sonradan oyuna girdiği Kocaeli, Antalya (Deplasman) maçlarında ağları sarsan Portekizli hücumcu, ilk 11'de başladığı Karagümrük ve Antalya karşısında gol attı. Dün de Jota rotasyon kadrosunda yer bulurken penaltı yaptırıp takımının farkı ikiye yükseltmesine katkı sağladı. 26 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon için dün oyunu ile de mesaj verdi.
Jota Silva, maçın ardından kupayı işaret etti: "Kupaya hazırlanmak için kazanmalıydık. Hedefimiz kupayı kazanmak. Ligde de kazanmak zorundayız. Hepimizin hazır olduğunu ve takıma katkı verdiğini göstermek önemliydi. Takım olarak iyi reaksiyon verdi. Agresif oynadık, gollerle bunu gösterdik. Hepimiz katkı veriyoruz."
ASLLANİ İLK 11'İ SEVİYOR!
Kiralık isimlerden Kristjan Asllani
, performansı ile Beşiktaş'ın en iyilerindendi. Arnavut orta saha, sonrasında daha çok süre bulurken son haftalarda ise skor katkısı ile dikkat çekti. Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği oyuncu, 1 gol ve 1 asist ile maçın da yıldızı oldu. İlk 11'de sahaya çıktığı Samsunspor deplasmanında da ağları bulan oyuncu, toplamda sahaya ilk 11 çıktığı son 2 maçta 2 gol ve 1 asist ile performansını yükseltti.
2
Dış sahadaki son iki lig maçında birer kez ağları havalandıran Asllani, kariyerindeki lig performansında daha önceki 54 deplasmanda iki gol bulmuştu.
2. YARI YORGUNDUM
Savunmanın solunda şans bulan Yasin Özcan, fiziksel eksiğini kapatmaya çalıştığını söyledi: "İlk yarı kendimi iyi olarak gördüm ama ikinci devre onun aksine bayağı bir fiziksel eksikliğim var. İkinci yarı çok yorgun oynadığımı düşünüyorum. Bu fiziksel eksiklikle, maç oynamamamla alakalı ama bu kesinlikle bahane değil. En iyi şekilde çalışıp 90 dakika %100 oynamak istiyorum."
FUTBOL NANKÖR
G.Antep Teknik Direktörü Radoi, öz eleştiri yaptı: "Beşiktaş gibi bir takıma karşı 7 gol pozisyonu bulduk ama atamadık. Futbol nankör bir oyun."