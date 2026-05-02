Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 15:00

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında dün deplasmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idmanı, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #SERGEN YALÇIN #SÜPER LİG #GAZİANTEP FK #TÜMOSAN KONYASPOR #BEŞİKTAŞ

