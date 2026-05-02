Beşiktaş’ta kupa mesaisi başladı!

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında dün deplasmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idmanı, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

