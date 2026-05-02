Bu fırsat kaçmaz!

Son 3 haftada 7 puan bırakan Trabzonspor
, evinde Göztepe
'yi ağırlıyor. Bordo-mavililer, ligde ikincilik şansını kovalıyor. Göztepe karşısında alınacak bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de son haftalara iddialı girmeyi amaçlıyor. 65 puanla üçüncü basamaktaki Trabzon, F.Bahçe'nin olası yenilgisinde Şampiyonlar Ligi potasına girebilir.
Teknik direktör Fatih Tekke
, "Herkes sorumluluğunu alacak. Ligi en iyi noktada bitirmek zorundayız"
diyerek futbolcularını uyardı.
14
Trabzonspor'un Göztepe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Sahadan 14 kez mutlu ayrılan Fırtına, 6'sında rakibine yenildi. 11 maç ise berabere bitti. İlk yarıdaki müsabakayı Trabzon
2-1 kazandı.