Buna yürek dayanmaz!

Trendyol 1. Lig'de normal sezon bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak. Tüm müsabakalar 16.00'da başlarken Esenler Erok, Pendikspor
; Amed Sportif Faliyetler de Iğdır FK karşısında Erzurumspor
'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım olmak için mücadele edecek. Esenler'in kazanması, Amed'in de kaybetmesi durumunda, Çorum FK
'ya ikili averajla Play-off finali anlamına gelen üçüncülük yolu açılacak. Ancak bu senaryoda kırmızı-siyahlıların, lider Erzurumspor'u mağlup etmesi gerekiyor. Söz konusu ihtimalde Amed, play-off yolunu tutacak. Ayrıca Çorum FK, Bodrum FK ve Pendikspor'un ardından playoff'a kalan 4. takım da bugün netlik kazanacak. Keçiörengücü
, Ümraniye; Bandırma ise Sivas ile oynayacağı maçları kazanarak son koltuğu kapmaya çalışacak. Aynı puana sahip (57) iki ekipten Keçiörengücü ikili averaj üstünlüğünü elinde bulunduruyor. Küme düşen takımlar ise Adana Demir, Hatay, Sakarya ve Serik olmuştu.