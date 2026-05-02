Giriş Tarihi: 2.05.2026 22:20

Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe’de oynuyorsak başımız dik olmalı!

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, Başakşehir maçından sonra konuştu.

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir karşısında 3-1 galip gelen Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

Müsabaka ile ilgili Çağlar Söyüncü, "Şu maçla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok! Ben şunun için geldim, Allah korusun kötü bir sonuç olsa da yine gelecektim" dedi.

Taraftara parantez açan Çağlar Söyüncü, "Bu kadar güzel insanlara layık olamıyoruz. Onlar bize her zaman sahip çıkıyor. Zor bir süreç, Fenerbahçe'de oynuyorsak başımız dik olmalı. Son iki maçta da en iyi şekilde mücadele edeceğiz" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BAŞAKŞEHİR #ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ #SÜPER LİG

