Can Uzun'un golü Eintracht Frankfurt'a yetmedi!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 19:12

Can Uzun'un gol sevinci yaşadığı maçta Eintracht Frankfurt, Hamburg'a 2-1 mağlup oldu.

Milli futbolcu Can Uzun, Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'un Hamburg'a 2-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü kaydetti.

Bundesliga'nın 32. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Hamburg'a 2-1 mağlup oldu.

Eintracht Frankfurt, 48. dakikada Can Uzun'un golüyle 1-0 öne geçse de 51. dakikada Gronbaek ve 59. dakikada Vieira'nın golleriyle Hamburg'a 2-1 yenildi.

20 yaşındaki milli futbolcu, Bundesliga'da bu sezon forma giydiği 19 maçta 7 gol kaydetti.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, ligde 43 puanda kalırken Hamburg ise 34 puana yükseldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HAMBURG #EİNTRACHT FRANKFURT #CAN UZUN #BUNDESLİGA

