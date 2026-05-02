CANLI | Fenerbahçe, Başakşehir’i konuk ediyor! Sarı-lacivertlilerin ilk 11’i belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.
Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.
Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamayarak sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe XI: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Kante, Fred, Musaba, Talisca, Kerem Aktürkoğlu,
LİGDE 36. RANDEVU
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 36. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında daha önce oynanan 35 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.
Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 55 golüne, turuncu-lacivertliler, 36 golle yanıt verdi.
8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 7'si lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı.
Bu maçlarda rakibini 7 kez mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.
FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 17 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin 33 golüne Başakşehir 11 golle karşılık verdi.
18 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ BİLET
RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde kulüp, bilet uygulamasında değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertliler, 18 yaşın altındaki taraftarların ymücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.