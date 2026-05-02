CANLI | Süper Lig’de Samsunspor - Galatasaray maçı! Kazanırsa şampiyon

Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Reşat Onur Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak üstlenecek.
Samsunspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın Kayan, Holse, Elayis Tavşan, Coulibaly, Mouandilmadji.
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.