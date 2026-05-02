CANLI | Süper Lig’de Samsunspor - Galatasaray maçı! Kazanırsa şampiyon

Giriş Tarihi: 2.05.2026 17:37 Son Güncelleme: 2.05.2026 18:47

Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Cimbom’un kazanması halinde şampiyon olacağı maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

  • ABONE OL

Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Reşat Onur Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak üstlenecek.

Samsunspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın Kayan, Holse, Elayis Tavşan, Coulibaly, Mouandilmadji.

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #SAMSUNSPOR #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA