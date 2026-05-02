CANLI | Trabzonspor-Göztepe maçı! İlk 11’ler açıklandı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek.
Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih Malkaçoğlu, Mustafa, Folcarelli, Ozan Tufan, Bouchouari, Muçi, Augusto, Onuachu
32. RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.