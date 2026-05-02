CANLI | Trabzonspor-Göztepe maçı! İlk 11’ler açıklandı...

Giriş Tarihi: 2.05.2026 18:52

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşıya karşıya geliyor. Kritik randevu öncesinde her iki takımın da ilk 11 tercihi belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek.

Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih Malkaçoğlu, Mustafa, Folcarelli, Ozan Tufan, Bouchouari, Muçi, Augusto, Onuachu

32. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #TRENDYOL SÜPER LİG #TRABZONSPOR #GÖZTEPE

