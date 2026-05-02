Çayın tadı evde başka!

Süper Lig
'de iddiası olmayan iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor
, evinde Konyaspor
'u 3-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, 16. dakikada Jo Jin- Ho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım iki dakika sonra Laçi'nin golüyle karşılık verdi. İlk yarı 1-1 biterken ikinci devreye hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 58. dakikada Mebude, 65'te ise Augusto'nun golleriyle skoru 3-1 yaptı. 89'da Andzouana'nın golü Konya'ya yetmedi. Recep Uçar yönetimindeki Ç.Rize, evindeki son 5 maçını da kazanırken İlhan Palut'un ekibi Konyaspor ise 7 maç sonra (5G-2B) yenildi.
Arnavut oyuncu Laçi, Çaykur Rizespor'un ligde iç sahada attığı son 11 golün 8'ine doğrudan katkı sağladı (4 gol, 4 asist).