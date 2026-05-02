Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ertan Torunoğulları'ndan çarpıcı Tedesco açıklaması! "Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir"
Giriş Tarihi: 2.05.2026 22:43

Ertan Torunoğulları'ndan çarpıcı Tedesco açıklaması! "Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir"

Fenerbahçe'de Futbol Şube Sorumlususu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, 3-1 kazanılan Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, hafta içinde yollarını ayırdıklarını teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da konuştu.

Ertan Torunoğulları’ndan çarpıcı Tedesco açıklaması! Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında evinde Başakşehir'i Anderson Talisca'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları çarpıcı açıklamalar yaptı. Torunoğulları, yollarını ayırdıkları Domenico Tedesco'ya ilgili sorulara da yanıt verdi.

"BİZ OYUCULARIMIZA GÜVENİYORUZ"

"Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Buraya gelip takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamız gitmiş, ayrıldık. Bundan sonraki iki maçımıza bakıyoruz. Vedalaşacağız."

"HİÇBİR AYRILIK TEK TARAFLI DEĞİLDİR"

"Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Uğurlamaya giden taraftarlarımız gerçek taraftarlarımız. Onlar ne yapacaklarını biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Rakimizin bir oyuncusu sakatlığında neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Giden gitmiştir, bundan sonrasında bakacağız."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#DOMENİCO TEDESCO #SÜPER LİG #ANDERSON TALİSCA #FENERBAHÇE #BAŞAKŞEHİR #ERTAN TORUNOĞULLARI #TEDESCO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ertan Torunoğulları'ndan çarpıcı Tedesco açıklaması! "Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA