Fatih Tekke, Türkiye Kupası hedefini açıkladı!

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Tekke, "İlk yarı aslında, futbol enteresan diyorum ya, önce onları düzenli oynamaya ittik, bu bizim lehimize gibi düşünmüştüm, aleyhimize oldu. Gayet iyi oynadılar ilk yarı. Ciddi hatalardan pozisyon ve gol verdik. 10 kişi kaldıktan sonra yapacağınız... Stoper yok falan filan bir sürü eksik. Bu sefer kaostan üretmemiz gerektiğini, ona göre bir formasyon ve çok riskliydi. Duran toplar, fauller, kornerler... Gol de öyle geldi. 1 puan almış olduk. Yani iş aslında tersine döndü. Biraz ikinci topa oynadık devamlı. Başka şansımız yoktu" şeklinde konuştu.

Beşiktaş maçı ve Türkiye Kupası yarı finaline dair Fatih Tekke, "Geçen hafta da böyleydi. İlk yarı kötü, ikinci yarı daha iyi. Oyuncuların bazen fiziksel durumları da ligin sonu, çok etki etmeniz mümkün değil. Ligin başındaki koşullar itibarıyla buraya kadar geldik. Her şeye rağmen çok iyi iş çıkardık. Beşiktaş maçı var ama ligden ziyade kupa yarı finali ve inşallah geçersek finaline hazırlanmamız lazım. Hasar olduğumuz durumlar var. Hem Mustafa hem Pina cezalı, iki bek yok. Stoper de yok" sözlerini dile getirdi.