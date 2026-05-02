Fenerbahçe’de Talisca gollerini sürdürdü! Edson’a taraftar tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 yendi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste pozisyonlara girdi. Maçın 28. dakikasında Anderson Talisca ile öne geçen sarı-lacivertliler, golden sonra temposunu düşürdü. Konuk ekip, 36. dakikada Amine Harit ile beraberliği yakaladı. Golün ardından tekrar toparlanan sarı-lacivertliler, öne geçmeyi başaramadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısına da pozisyonlarla giren Fenerbahçe, 57. dakikada yine Anderson Talisca'nın golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 72. dakikada Talisca ile bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, karşılaşmadan da bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirveyle puan farkını bitime 2 maç kala 4 puana indirdi.