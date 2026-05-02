Fred: İlk 11’e döndüğüm için mutluyum

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği müsabakada iki asist yapan Fred, galibiyeti değerlendirdi.

"Galibiyet için mutluyum. İyi bir maç çıkardık. Kötü günlerin ardından güzel bir galibiyet aldık. Talisca'yı tebrik ederim, hat-trick yaptı. İki asist yaptığım için ve tekrardan 11'e döndüğüm için mutluyum. Son iki maç için en iyisini yapacağız."

"Takımın çoğu tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Kötü sonuçlarda bizim payımız olduğunu biliyoruz. Sıkıntılı, zorlu süreçlerden geçtik ama iyi bir görüntü sergilemek istiyorduk ve bunu başardık. Önümüzde iki maç daha var ve hiçbir zaman havlu atmayacağız."

