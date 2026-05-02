Fuat Çapa: Herkesle rakip olabileceğimizi göstermiş olduk!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da futbol direktörü Fuat Çapa, "Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik." dedi.

Çapa, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Taraftarlara teşekkür eden Çapa, şunları söyledi:

"Süper Lig'e çıktıktan sonra bugüne kadar almış olduğumuz ilk puanlar Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan. Bu sezon bunları ilk olarak gerçekleştirdik. Bu, bizim adımıza tabii sevindirici. Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik. Sonuçta biz içeriye oynuyoruz ve evde oynadığımız karşılaşmalarda da mümkün olduğu kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu çok net bir şekilde gösterdiğimizi söyleyebilirim. Sadece skor olarak değil, oyun olarak da bugün çok üstün olduğumuzu ifade edebilirim. Bundan dolayı hem oyuncularımızı hem teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da armağan olsun diyorum."