Galatasaray’da bütün mağlubiyetler deplasmanda! Okan Buruk’un serisi bitti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 9. dakikada Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti. Yediği gol sonrası baskısını artıran Samsunspor, 23. dakikada Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı. Devrenin sonuna kadar başka gol olmadı ve iki takım da soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin ağları havalandırmasıyla 57. dakikada öne geçti. Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesiyle baskısını artıran ev sahibi ekip, 71. dakikada da Marius Mouandilmadji ile durumu 3-1 yaptı. Samsun ekibi, sonrasında Cherif Ndiaye'nin 83. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı: 4-1.

Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Samsunspor maçı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 4. mağlubiyetini yaşadı ve 74 puanda kaldı.

Samsunspor ise 12. galibiyetini alarak puanını 48'e çıkarttı.

SAMSUNSPOR'A LİGDE 9 MAÇ SONRA YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakanın ardından ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012, 2023-2024, 2024-2025 sezonları ile bu sezonun ilk yarısında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı.

Samsunspor'a son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yenilen Galatasaray, 9 maç sonra rakibine kaybetmiş oldu.

OKAN BURUK'TAN SAMSUNSPOR'A KARŞI İLK PUAN KAYBI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor'a karşı ilk kez puan kaybı yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 1'i Göztepe'de ve 5'i Galatasaray'da olmak üzere Samsunspor'a karşı 6 resmi maça çıktı.

Bu maçların hepsini kazanan Buruk, teknik direktör olarak ilk kez Samsunspor'a karşı mağlup oldu.

LİGDE BÜTÜN MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 16 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 15 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray, söz konusu yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör