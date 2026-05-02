Galatasaray’da Victor Osimhen’den şampiyonluk sözleri!

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanından 4-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.
Müsabakayı değerlendiren Victor Osimhen, "Kolay olmayacağını biliyorduk. Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağının farkındaydık. Biz de iyi oynamadık" dedi.
Şampiyonluğu gelecek hafta ilan edeceklerini belirten Victor Osimhen, "Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Taraftara da özür diliyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımızdaydılar. Önümüze bakacağız" sözlerini dile getirdi.
Victor Osimhen son olarak, "Bu işler zor, kamera karşısına oyuncu olarak çıkmak zor. Geçen hafta güzel bir kutlama yaptık. Bu hafta taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Her oyuncunun kamera karşısına çıkması zor. Olan oldu. Gelecek hafta kritik bir maça çıkacağız. Ufak bir engeldi bu maç. Gelecek haftaya odaklanacağız" açıklamasını yaptı.