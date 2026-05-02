Hikmet Karaman: Süper Lig’e çıkmak kolay değil!

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Amedspor ile 3-3 berabere kalan Iğdır FK'de teknik direktör Hikmet Karaman, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik ederek, "Oyuncularım iyi mücadele etti. Maçtan sonra da herhangi bir farklı düşünceye yer bırakmadı. Bu, çok önemliydi. Amedspor'u tebrik ediyoruz. Süper Lig'e çıkmak kolay değil. Ülkeyi bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Başarılı olanı, iyi olanı alkışlayacağız." diye konuştu.

Amedspor'un ikincilik için son ana kadar Esenler Erokspor ile çekiştiğini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Erokspor ile çekiştiler ama onlar kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Bir hafta önce birçok konuşma oldu. Biz Iğdır olarak bu tür düşüncelerin içinde olmadığımız için hem takım hem de oyuncularımız olarak gururluyuz. Çıkan takımı da tebrik edeceksiniz. Kim çıkarsa çıksın bu bir gerçek. Dolayısıyla Amedspor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum. Aslında Amed takımının bu 5. maçı. 4 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Baktığımız zaman 5 maçta 8-11 puan kaybetmiş. Belki bu çok daha önceden şekillenirdi. Dolayısıyla ligin son maçına denk geldi. Futbol olarak iyi heyecan oldu. Bence iki takımı da tebrik etmek lazım. Skorlar sürekli değişti. Diğer tarafta da skorlar değişiyor. Bunu kaldırmak kolay değil."

Karaman, oyuncularının lig boyuncu özverili davrandığını anlatarak, "Objektif bakmak, doğru değerlendirmek lazım. Nihayetinde bundan sonra play-off oynanacak. Biz Iğdırspor olarak çıktık, mücadelemizi verdik. Amedspor attığımız gollere cevap verdi. Standartların üzerinde bir maç oldu. Bundan sonra play-off mücadelesi verecek takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Amedspor Teknik Sorumlusu Sertaç Küçükbayrak ise takımda daha önce görev yapan teknik direktörlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu takım bütün zorluklara rağmen şampiyon oldu. Bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyorum. Daha önce görev yapan Mehmet Altıparmak, Sinan hoca ve Mesut hoca, onların da bu şampiyonlukta çok emeği var. Onlara da verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Barış süreci var ve bu süreçte Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'de oynayacak. Bütün maçları kardeşçe ve dostça oynayacak. Bize destek veren, yüreği bizimle çarpan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de de hedefi olacak."

