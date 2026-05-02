Ipswich Town, Premier Lig’e yükseldi!

İngiltere Championship'te sezonu ikinci sırada tamamlayan Ipswich Town, doğrudan Premier Lig'e yükseldi.

Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup eden Ipswich Town, 84 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi ve 95 puana sahip lider Coventry City'nin ardından doğrudan Premier Lig biletini aldı.

Premier Lig'e 2023-24 sezonunda yükselen ancak geçen sezon 19. olarak küme düşen Ipswich Town, yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son hafta sahasında karşılaştığı Norwich City'yi 2-1 mağlup etti.

Sezonu 73 puanla 6. sırada tamamlayan Hull City, Premier Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off'ta mücadele edecek.

Hull City, iki ayaklı play-off yarı finalinde 3. sıradaki Millwall ile eşleşti. Diğer eşleşme ise 4 ve 5. sıralarda yer alan Southampton ve Middlesbrough arasında gerçekleşti.

Play-off'ta yarı final maçları 8-9 ve 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar, Wembley Stadı'ndaki final maçında, 23 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

