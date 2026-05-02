İsrail’in kanlı ellerini sıkmadı

Ortadoğu'yu ateşe veren İsrail
'in, Gazze ve Lübnan'da katliamları sürerken Filistin
Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, FIFA
Olağan Kongresi'nde katil İsrailli yetkililere tokat gibi bir ders verdi. 2026 Dünya Kupası
'nın düzenleneceği Kanada'da yapılan 76. kongrede FIFA Başkanı Gianni İnfantino
, Recub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suliman'ı sahneye davet etti. İnfantino'nun, Filistin ve İsrailli temsilcilere hitaben "beraber çalışalım" demesine ve tokalaşmalarını istemesine Recub tepki gösterdi. İnfantino'nun ısrarına rağmen ülkesinin maruz kaldığı İsrail saldırı ve işgalini protesto ederek, İsrailli yetkiliyle tokalaşmayı ve yanında durmayı reddeden Recub sahneden indi. Salondaki FIFA üyesi ülkelere hitaben Filistin halkının çektiği acılara işaretle "Acı çekiyoruz" diye haykırdı.
İŞGALE GÖZ YUMMAYIN
Toplantı sonrasında açıklamalar yapan Cibril Recub, "İsrail adına konuşan adam, acılara, neler olup bittiğine dikkat bile etmedi. İsrail hükümetinin çirkin yüzünü, soykırımı ve etnik temizliği aklamaya çalışıyor. FIFA'ya çağrıda bulunuyorum. Lütfen işgal altındaki topraklarda resmi lig düzenlemeyi ve burayı fonlamayı durdurun. Uluslararası hukuka göre buralar Filistin toprağıydı. İsrail buralardaki dokuz yerleşim yerinde kulüp ve lig organize ediyor. Bu FIFA standartlarına aykırıdır" ifadelerini kullandı.