İşte ‘özel’ rakiplerimiz

Teknik direktör Vincenzo Montella
önderliğinde 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası
'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımız, dev turnuva öncesi 2 özel maç oynayacak. 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 6 Haziran'da da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile kozlarını paylaşacak.
İki hazırlık müsabakasının da stat ve saatleri daha sonra açıklanacak. ABD
, Meksika ve Kanada'da düzenlencek Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, Avustralya, Paraguay ve ABD ile birlikte D Grubu'nda yer alacak. Organizasyonun açılışı 11 Haziran'da olacak.