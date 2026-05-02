İşte ‘özel’ rakiplerimiz

Giriş Tarihi: 2.05.2026

Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımız, dev turnuva öncesi 2 özel maç oynayacak. 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 6 Haziran'da da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile kozlarını paylaşacak. İki hazırlık müsabakasının da stat ve saatleri daha sonra açıklanacak. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlencek Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, Avustralya, Paraguay ve ABD ile birlikte D Grubu'nda yer alacak. Organizasyonun açılışı 11 Haziran'da olacak.
