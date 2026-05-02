Nuri Şahin: "Elimizdeki avantajı Göztepe'ye vermiş olduk"

Giriş Tarihi: 2.05.2026 23:51 Son Güncelleme: 2.05.2026 23:52

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, mağlubiyeti hak ettiklerini vurguladı.

Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda anları çok iyi oynamanız gerekiyor. O anlarda bugün yanlış kararlar verdik. Kaptırdığımız toplarda 3 gol yedik. Elimizde olan çok büyük avantajı Göztepe'ye vermiş olduk. Kalan haftalarda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

