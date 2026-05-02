Okan Buruk’tan Günay Güvenç sözleri!

Şampiyonluk yarışı ile ilgili Okan Buruk, "Bu maçı ve şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla ilgili Okan Buruk, "Günay'ın kırmızı kartı talihsizlik. Rakibin ayağı, Günay'ın eline geliyor ve Günay'ın eli açılıyor. Günay direkt elini açmıyor, rakibin ayağı Günay'ın eline gelince açıldı. Talihsiz bir pozisyon" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'nın oyundan alınmasına dair soruya Okan Buruk, "Torreira arka adalesinde yorgunluk hissetti. Değiştirmek zorunda kaldık. Bir sonraki maça bakacağız. Sezon sonunda ağrılar olabiliyor. İyi de çalışmıştı hafta içi" cevabını verdi.

