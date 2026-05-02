‘R.Madrid’den teklif gelmedi’

İspanyol devi Real Madrid
'in başına geçeceği haberleri gündemi sarsan Benfica
Teknik Direktörü Jose Mourinho
, Famalicao ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, hakkındaki R.Madrid iddialarını bir kez daha yalanladı. Mourinho, "Real Madrid'den kimse benimle iletişime geçmedi, bunu garanti edebilirim. Hiçbir şey söyleyemem. Daha önce de söyledim, Real Madrid konusunda hiçbir şey yok. Benfica konusunda durumu zaten biliyorsunuz, bir yıl daha sözleşmem var"
yanıtını verdi.